HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Frühe Investition
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 88,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,129 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.01.2026 140,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,41 Prozent.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
