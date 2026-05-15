SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,064 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,98 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 13.05.2026 auf 134,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,98 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von HIAG Immobilien betrug jüngst 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at