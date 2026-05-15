HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Profitable HIAG Immobilien-Anlage?
|
15.05.2026 10:03:59
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,064 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,98 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 13.05.2026 auf 134,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,98 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von HIAG Immobilien betrug jüngst 1,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
|
15.05.26
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.05.26
|HIAG Capital Market Day on 24 September 2026 (EQS Group)
|
12.05.26
|HIAG Capital Market Day 24. September 2026 (EQS Group)
|
08.05.26
|SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.05.26