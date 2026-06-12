SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.06.2016 wurde die HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 93,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,747 HIAG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 139,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 498,12 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 49,81 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at