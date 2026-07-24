HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investmentbeispiel
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24.07.2026 10:03:37
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,298 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.07.2026 1 808,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 136,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,85 Prozent.
Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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