SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren HIAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 77,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,289 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164,95 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,95 Prozent.

Insgesamt war HIAG Immobilien zuletzt 1,29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at