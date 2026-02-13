SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren HIAG Immobilien-Anteile 103,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,618 HIAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 309,18 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 12.02.2026 auf 127,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at