HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Profitable HIAG Immobilien-Anlage?
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27.03.2026 10:05:09
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 105,932 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 919,49 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 26.03.2026 auf 131,40 CHF belief. Mit einer Performance von +39,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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