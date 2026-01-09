HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Lohnende HIAG Immobilien-Anlage?
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HIAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren HIAG Immobilien-Anteile an diesem Tag 84,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,185 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,47 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 08.01.2026 auf 119,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,47 Prozent.
Insgesamt war HIAG Immobilien zuletzt 1,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!