SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HIAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren HIAG Immobilien-Anteile an diesem Tag 84,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,185 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,47 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 08.01.2026 auf 119,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,47 Prozent.

Insgesamt war HIAG Immobilien zuletzt 1,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at