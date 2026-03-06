HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien-Anlage unter der Lupe 06.03.2026 10:03:46

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HIAG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen HIAG Immobilien-Investment verdienen können.

Am 06.03.2023 wurde das HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das HIAG Immobilien-Papier an diesem Tag 81,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123,457 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers auf 134,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 592,59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 65,93 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte HIAG Immobilien einen Börsenwert von 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

