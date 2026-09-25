HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Performance unter der Lupe
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HIAG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das HIAG Immobilien-Papier letztlich bei 100,00 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,000 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 128,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 284,00 CHF wert. Mit einer Performance von +28,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte HIAG Immobilien einen Börsenwert von 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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