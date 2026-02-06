HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

Lukratives HIAG Immobilien-Investment? 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 12,285 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 533,17 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 05.02.2026 auf 124,80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 53,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

HIAG Immobilien AG 126,00 0,96%

