HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investment
|
13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,582 Anteilen. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Aktien wären am 12.11.2026 17 037,97 CHF wert, da der Schlussstand 134,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,38 Prozent.
Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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