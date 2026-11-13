HIAG Immobilien Aktie

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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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HIAG Immobilien-Investment 13.11.2026 10:03:46

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen HIAG Immobilien-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,582 Anteilen. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Aktien wären am 12.11.2026 17 037,97 CHF wert, da der Schlussstand 134,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,38 Prozent.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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