SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,870 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.02.2026 1 441,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 132,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,13 Prozent angezogen.
Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 1,33 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
