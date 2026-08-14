HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investment
|
14.08.2026 10:03:41
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem HIAG Immobilien-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,488 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 214,42 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 13.08.2026 auf 128,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,44 Prozent.
HIAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
|
14.08.26
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|HIAG Capital Market Day, 24. September 2026 (EQS Group)
|
10.08.26
|HIAG Capital Market Day on 24 September 2026 (EQS Group)
|
07.08.26
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.07.26
|SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.07.26
|Presentation of HIAG's half-year results 2026 on 17 August 2026 (EQS Group)
|
22.07.26
|Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026 (EQS Group)
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|127,40
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.