HIAG Immobilien Aktie

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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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HIAG Immobilien-Investment 14.08.2026 10:03:41

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem HIAG Immobilien-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 105,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,488 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 214,42 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 13.08.2026 auf 128,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,44 Prozent.

HIAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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