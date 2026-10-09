HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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Lukratives HIAG Immobilien-Investment? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HIAG Immobilien-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 108,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das HIAG Immobilien-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,926 HIAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 08.10.2026 117,59 CHF wert, da der Schlussstand 127,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,59 Prozent zugenommen.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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