SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen HIAG Immobilien-Investment verloren

Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das HIAG Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren HIAG Immobilien-Anteile an diesem Tag 86,20 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 116,009 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2023 9 141,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,58 Prozent verringert.

Der HIAG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 807,77 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

