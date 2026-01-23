HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|Lohnendes HIAG Immobilien-Investment?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient
HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 91,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 109,890 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 340,66 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 22.01.2026 auf 121,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,41 Prozent.
Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
|
23.01.26
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|HIAG erwartet Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
22.01.26
|HIAG expects profits to jump in 2025 financial year (EQS Group)
|
16.01.26
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.01.26
|HIAG platziert erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen (EQS Group)
|
15.01.26
|HIAG successfully places second green bond with volume of CHF 100 million (EQS Group)
|
13.01.26