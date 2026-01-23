SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment gewesen.

HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 91,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 109,890 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 340,66 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 22.01.2026 auf 121,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at