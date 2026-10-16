SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2023 wurde das HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,531 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers auf 129,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 619,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,90 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at