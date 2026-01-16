HIAG Immobilien Aktie

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

Performance unter der Lupe 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 107,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,346 HIAG Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers auf 118,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 102,80 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,28 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

