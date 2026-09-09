SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Highlight Event and Entertainment-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,879 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 5,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,65 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79,73 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 73,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at