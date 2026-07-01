SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Highlight Event and Entertainment-Anteile bei 7,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,286 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,86 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 30.06.2026 auf 5,45 CHF belief. Damit wäre die Investition 22,14 Prozent weniger wert.

Highlight Event and Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at