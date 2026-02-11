SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Highlight Event and Entertainment-Papier statt. Der Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers betrug an diesem Tag 8,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 114,286 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 725,71 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 10.02.2026 auf 6,35 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27,43 Prozent.

Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 91,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at