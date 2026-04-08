Highlight Event and Entertainment Aktie

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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Highlight Event and Entertainment-Anlage 08.04.2026 10:03:55

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Highlight Event and Entertainment gewesen.

Die Highlight Event and Entertainment-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers betrug an diesem Tag 7,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,699 Anteilen. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Papiere wären am 07.04.2026 87,67 CHF wert, da der Schlussstand 6,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,33 Prozent verringert.

Der Highlight Event and Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 73,76 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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