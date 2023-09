SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 25,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 400,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2023 auf 11,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 600,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,00 Prozent.

Insgesamt war Highlight Event and Entertainment zuletzt 108,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at