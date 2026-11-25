Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Highlight Event and Entertainment-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,709 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 41,75 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 24.11.2026 auf 4,30 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 58,25 Prozent.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 58,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at