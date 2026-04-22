SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Highlight Event and Entertainment-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag bei 25,44 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 393,028 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 2 259,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,75 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 77,40 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 74,45 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at