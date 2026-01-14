SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Highlight Event and Entertainment-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Highlight Event and Entertainment-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,35 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,976 Highlight Event and Entertainment-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 6,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18,56 Prozent gesunken.

Alle Highlight Event and Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at