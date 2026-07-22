Highlight Event and Entertainment Aktie

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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Rentable Highlight Event and Entertainment-Investition? 22.07.2026 10:04:24

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,86 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 5,599 Highlight Event and Entertainment-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 5,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31,08 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment belief sich zuletzt auf 77,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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