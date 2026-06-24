Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Lukrative Highlight Event and Entertainment-Anlage?
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 24.06.2016 wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,77 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 596,361 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 6,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 697,44 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 63,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 80,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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