SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 60,958 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 304,79 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 18.08.2026 auf 5,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,52 Prozent verringert.

Der Marktwert von Highlight Event and Entertainment betrug jüngst 67,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at