Highlight Event and Entertainment Aktie

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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Highlight Event and Entertainment-Performance im Blick 23.09.2026 10:03:49

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,658 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,76 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Papiers am 22.09.2026 auf 4,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,24 Prozent.

Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 62,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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