Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Profitabler Highlight Event and Entertainment-Einstieg?
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 15,09 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,282 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 5,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 384,44 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,56 Prozent eingebüßt.
Highlight Event and Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 75,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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