Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Hochrechnung 12.08.2026 10:04:01

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Highlight Event and Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 26,21 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,816 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 5,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,73 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 65,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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