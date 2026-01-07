Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

Performance im Blick 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 07.01.2016 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 13,86 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 721,499 Highlight Event and Entertainment-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 906,19 CHF wert. Mit einer Performance von -50,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Highlight Event and Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 90,55 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG

Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Highlight Event and Entertainment AG 7,20 0,70% Highlight Event and Entertainment AG

