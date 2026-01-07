Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 07.01.2016 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 13,86 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 721,499 Highlight Event and Entertainment-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 906,19 CHF wert. Mit einer Performance von -50,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Highlight Event and Entertainment wurde jüngst mit einem Börsenwert von 90,55 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
