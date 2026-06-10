SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Highlight Event and Entertainment-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Highlight Event and Entertainment-Anteile 12,43 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,042 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (5,50 CHF), wäre das Investment nun 44,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,77 Prozent.

Insgesamt war Highlight Event and Entertainment zuletzt 58,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at