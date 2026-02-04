SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Highlight Event and Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 11,82 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,464 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 7,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,25 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 59,25 CHF entspricht einer negativen Performance von 40,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 82,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at