Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Rentable Highlight Event and Entertainment-Investition?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Highlight Event and Entertainment-Anteile an diesem Tag bei 11,82 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,464 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 7,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,25 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 59,25 CHF entspricht einer negativen Performance von 40,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 82,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
05.02.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich: SPI sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Mittag leichter (finanzen.at)