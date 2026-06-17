Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Frühe Investition 17.06.2026 10:04:19

SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,83 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,721 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,07 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Anteils am 16.06.2026 auf 6,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 75,99 Prozent.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 80,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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