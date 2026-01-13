SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Investoren gebracht.

Das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag 0,44 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2 298,851 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,57 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 609,20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 260,92 Prozent.

Der Börsenwert von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 25,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

