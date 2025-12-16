HT5 Aktie

HT5 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528

Profitable HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition? 16.12.2025 10:03:58

SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,45 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 222,222 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 155,56 CHF, da sich der Wert einer HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 15.12.2025 auf 1,42 CHF belief. Mit einer Performance von +215,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 23,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,42 -6,27% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

