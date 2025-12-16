HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Profitable HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition?
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr verdient
Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,45 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 222,222 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 155,56 CHF, da sich der Wert einer HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 15.12.2025 auf 1,42 CHF belief. Mit einer Performance von +215,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 23,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
15.12.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|1,42
|-6,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.