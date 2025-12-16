SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr verdient

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,45 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 222,222 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 155,56 CHF, da sich der Wert einer HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 15.12.2025 auf 1,42 CHF belief. Mit einer Performance von +215,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 23,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at