SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,647 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 2,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,45 CHF wert. Damit wäre die Investition 96,55 Prozent weniger wert.

Insgesamt war HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) zuletzt 33,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at