SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.

Das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 476,190 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 1,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 714,29 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 92,86 Prozent vermindert.

Der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 24,62 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at