SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile bei 61,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,340 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 34,31 CHF, da sich der Wert einer HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie am 23.02.2026 auf 2,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 96,57 Prozent.

Der Börsenwert von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 34,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at