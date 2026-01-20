HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Langfristige Investition
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag 23,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 434,783 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 1,89 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 821,74 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91,78 Prozent.
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) war somit zuletzt am Markt 25,11 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
10:04
|SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SPI am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
16.01.26