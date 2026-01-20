SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag 23,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 434,783 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 1,89 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 821,74 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -91,78 Prozent.

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) war somit zuletzt am Markt 25,11 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at