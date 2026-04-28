Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Profitabler Huber + Suhner-Einstieg?
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.04.2016 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 46,15 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 2,167 Huber + Suhner-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 485,37 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 27.04.2026 auf 224,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 385,37 Prozent gesteigert.
Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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