SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 28.04.2016 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 46,15 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 2,167 Huber + Suhner-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 485,37 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 27.04.2026 auf 224,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 385,37 Prozent gesteigert.

Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at