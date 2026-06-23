Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Anlage unter der Lupe
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.06.2016 wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag 51,30 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 194,932 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48 635,48 CHF, da sich der Wert einer Huber + Suhner-Aktie am 22.06.2026 auf 249,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 386,35 Prozent erhöht.
Huber + Suhner war somit zuletzt am Markt 4,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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