Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Performance im Blick
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 74,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,346 Huber + Suhner-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 258,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 347,91 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 247,91 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 4,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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