SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Huber + Suhner-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2023 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 75,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 133,156 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 549,93 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 11.05.2026 auf 282,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 275,50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Huber + Suhner betrug jüngst 4,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at