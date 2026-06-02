SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Huber + Suhner-Papier investiert hätte, hätte er nun 126,582 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 263,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 33 354,43 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 233,54 Prozent.

Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,92 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at