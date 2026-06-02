Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Investmentbeispiel
|
02.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Huber + Suhner-Papier investiert hätte, hätte er nun 126,582 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 263,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 33 354,43 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 233,54 Prozent.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,92 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
02.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.06.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI startet im Minus (finanzen.at)
|
26.05.26
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
19.05.26