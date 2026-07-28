Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Huber + Suhner-Investment? 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huber + Suhner-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 91,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 10,893 Huber + Suhner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 186,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 030,50 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 103,05 Prozent.

Alle Huber + Suhner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Huber + Suhner AG

mehr Nachrichten