Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Rentables Huber + Suhner-Investment?
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 91,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 10,893 Huber + Suhner-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 186,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 030,50 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 103,05 Prozent.
Alle Huber + Suhner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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