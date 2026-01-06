Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Huber + Suhner-Performance im Blick 06.01.2026 10:03:44

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Anteile betrug an diesem Tag 44,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 223,714 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 228,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 242,28 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Huber + Suhner AG 160,40 -0,87% Huber + Suhner AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

