SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Anteile betrug an diesem Tag 44,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 223,714 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 153,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 228,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 242,28 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at